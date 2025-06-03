Блогеры высказали мнение, что встреча может пройти в преддверии официального выхода из переговорных процессов США. Ранее президент Дональд Трамп анонсировал подобное развитие ситуации. Американский лидер будет заинтересован в личной встрече президентов РФ и Украины, чтобы показать итог работы его администрации. На положительной ноте Трамп сможет отстраниться.

По мнению экспертов, сейчас между участниками вооруженного конфликта начинается тонкая политическая игра. Каждый будет показывать, что он не был зачинщиком ссоры. Политологи понимают, что россияне давно поняли, с кем имеют дело. Однако Западу не рассказывают правды. По мнению блогеров, президент РФ может воспользоваться личной встречей, чтобы выступить перед западной аудиторией и в очередной раз донести причины конфликта.

«Каждая сторона конфликта стремится показать, что не она зло. Зло — противник. Это тонкая политическая игра. Мы в России точно знаем, кто зло, но за пределами России этого не знают», — пояснили редакции TagilCity.ru блогеры-политологи канала «В одной лодке» Артур Гатин и Максим Емуранов.

По мнению экспертов, встреча лидеров двух стран необходима для финального согласования всех пунктов о завершении вооруженного конфликта.

Ранее эксперт Щепетнов высказал мнение, что РФ давно стоило ударить «Орешником» по центру принятия решений Украины.