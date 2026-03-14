Злоупотребление правом: как попытка взыскать оплату за тренинги обернулась отказом в иске в Подмосковье

Суд Московской области отклонил иск компании «Колибри Дуо» к индивидуальному предпринимателю. Организация требовала взыскать с бизнесмена 3 млн 640 тыс. руб., перечисленных в качестве оплаты за обучение и консультации, а также проценты за пользование чужими средствами и судебные издержки, сообщила пресс-служба суда.

Как установлено в ходе разбирательства, с ноября 2024 по март 2025 года истец несколькими платежами перевел ответчику указанную сумму. В платежных документах значилось, что деньги направлены за проведение тренингов и информационно-консультационные услуги по договору возмездного оказания услуг.

В суде представители «Колибри Дуо» настаивали: договор в письменной форме не заключался, услуги фактически не предоставлялись, следовательно, предприниматель не имел права удерживать средства.

Ответчик придерживался противоположной позиции. В подтверждение своих слов бизнесмен предъявил заключение эксперта и нотариально заверенный протокол осмотра переписки из мессенджера. В переписке участвовали сам предприниматель и лица, связанные с деятельностью компании-истца, включая ее гендиректора. Содержание диалога подтверждало: переводы согласовывались и осуществлялись добровольно.

«В решении суд подчеркнул, что само по себе отсутствие единого письменного договора не свидетельствует об образовании неосновательного обогащения. Исследовав доказательства, суд пришел к выводу, что ответчиком представлены относимые, допустимые и достоверные доказательства наличия оснований для получения спорных денежных средств, а потому признаки неосновательного обогащения в данном случае отсутствуют», — проинформировала пресс-служба.

Более того, суд усмотрел в действиях истца признаки злоупотребления правом. Компания пыталась извлечь выгоду из собственного противоречивого поведения, что стало дополнительным основанием для отказа в иске.

«Арбитражный суд Московской области продемонстрировал готовность защищать добросовестного участника гражданского оборота и пресекать попытки необоснованно переложить финансовые риски на контрагента», — отметили в пресс-службе.

