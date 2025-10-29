«Зловоние, крысы и перегруженные площадки». Мусорный кризис в Кемерово: прокуратура добилась вывоза свалки?

В Кемерово образовалась проблема с вывозом мусора: на улицах распространяется зловонный запах, объедки поедают крысы, мусорные площадки перегружены, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал «Народный фронт».

По информации издания, местные жители оставляли жалобы. Контейнеры стояли без фундамента. В некоторых местах в заборе, ограждающем санкционное место для свалки, образовались дырки. Мусор валялся возле контейнеров. Активисты «Народного фронта» в своем телеграм-канале назвали проблему мусорным коллапсом.

«Наконец проблемы решились: в Южном районе убрали причину вони и крыс», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В телеграм-канале прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса сообщили, что обратили внимание на проблему во время мониторинга СМИ и Сети интернета. Сотрудники выявили скопление твердых бытовых отходов в несанкционированных местах и осуществили выезд. Благодаря вмешательству региональной прокуратуры работы по ликвидации свалок оперативно выполнены.

В ведомстве сообщили, что намерены следить за ситуацией и дальше. Прокуратура взаимодействует с районной администрацией и АО «Спецавтохозяйство», получая разъяснения по вопросам соблюдения законодательства об отходах и санитарных правил.

«С целью устранения выявленных нарушений требований законодательства об отходах производства и потребления, а также санитарно-эпидемиологического законодательства прокуратурой района руководителям территориального управления Заводского района администрации города Кемерово, а также АО "Спецавтохозяйство" внесены представления», — указано в сообщении ведомства.

