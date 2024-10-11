Знакомая погибшего военного СВО Иванова рассказала о его увлечении поэзией

Знакомая жителя Излучинска Михаила Иванова, погибшего во время выполнения боевого задания в зоне СВО, рассказала о его творческих способностях, сообщил muksun.fm.

Анастасия Мирова познакомилась с Михаилом Ивановым в годы студенчества. Она рассказала, что погибший участник СВО был настоящим верным другом. Молодой человек отличался выдержкой и спокойствием. Был веселым, добрым и отзывчивым. Особенно любил музыку и сочинял стихотворения. Одно время записывал собственные песни.

«Стихи у него получались очень красивые!» — рассказала корреспонденту Muksun.fm Анастасия Мирова.

Анастасия скорбит и признается, что до сих пор не осознала масштаб случившейся трагедии. Церемония прощания состоялась 8 октября, сообщил телеграм-канал «ЧП в Нижневартовске». Отмечается, что Михаил Сергеевич погиб героически. Ему было 29 лет. Михаил был любящим братом и сыном. Подписчики канала выражают слова соболезнования. Один пользователь мессенджера отметил, что никто из героев, защищающих мирную жизнь россиян, не будет забыт никогда.

«Больно, как больно слышать о потерях, совсем юнец..... Низкий поклон тебе, наш защитник, до земли…» — написал подписчик телеграм-канала.

Ранее сообщалось, что родные погибшего на СВО сварщика отговаривали его от контракта с Минобороны РФ.