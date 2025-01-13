Знаменитости в Калифорнии нанимали частные пожарные команды для сохранения особняков

В американских соцсетях и СМИ поднимается тема о социальной несправедливости в обществе из-за лесных пожаров в Калифорнии, сообщил телеграм-канал «Кабинет инвестора».

По данным канала, у американских граждан есть несколько причин для негодования. Так, многие собственники сгоревших домов не могут получить страховые выплаты. Однако с подобной проблемой не столкнулись звезды, чья недвижимость также пострадала из-за стихийного бедствия.

Вторая причина недовольств жителей связана с тем, что некоторые знаменитости нанимали частные пожарные команды, чтобы сохранить особняки. Канал сообщил, что подобной услугой воспользовались Том Хэнкс, Стивен Спилберг, Ким Кардашьян и многие другие публичные лица.

В частности, издание Page Six обратило внимание на следующий факт. Два особняка находились в близком расстоянии по отношению друг к другу. Один дом сильно пострадал, но второй остался целым.

«Дом Тома Хэнкса и Риты Уилсон в Пасифик-Палисейдс <> не пострадал от разрушительного пожара в Пасифик-Палисейдс, охватившего элитный район Лос-Анджелеса. Однако особняк, расположенный над их недвижимостью, стоимостью $26 млн был уничтожен пожаром», — указано в материале.

Издание уточняет, что особняк стоимостью $26 млн, который не пострадал от пожара, принадлежит звезде «Форреста Гампа» Тому Хэнксу и его жене Рите Уилсон.

Ранее СМИ раскрыли еще одну из возможных причин возникновения пожара в Калифорнии.