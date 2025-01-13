СМИ раскрыли одну из возможных причин возникновения пожара в Калифорнии

Пожар в Палисейдс, который бушует в одноименном районе Лос-Анджелеса, возможно, возник в результате повторного возгорания. Первоначальная вспышка могла быть спровоцирована запуском фейерверков в новогоднюю ночь, сообщила газета Washington Post.

Издание, ссылаясь на собственный анализ фотоматериалов, видеозаписей, радиопередач, спутниковых снимков и свидетельских показаний, сообщило, что новый очаг возгорания появился рядом с уже существующим, что увеличивает вероятность повторного возникновения огня от первоначального, особенно в условиях ветра.

Как указывает газета, инцидент в Пасифик-Палисейдс, произошедший в ночь на 1 января, удалось локализовать примерно за четыре часа. После этого службы округа Лос-Анджелес огласили, что примут меры для предотвращения нового возгорания.

Тем не менее из-за нехватки сотрудников и необходимости реагирования на другие происшествия пожарным часто трудно контролировать, не произошел ли повторный пожар.

На данный момент точная причина огня еще не установлена, но местные жители уверены, что первоначальный пожар вызван фейерверками.

В результате разрушительных пожаров 24 человека погибли в огне: 16 из них в районе Итон, восемь — в Палисейдс.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало обо всех подробностях масштабных пожаров в Калифорнии.