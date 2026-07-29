В Солнечногорске на 75% завершили капремонт Менделеевской школы

В поселке Менделеево городского округа Солнечногорск продолжается капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы, расположенной на улице Куйбышева, стройготовность объекта достигла 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы и национального проекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 75 строителей и три единицы техники. Они ведут отделочные и общестроительные работы, ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории.

Учреждение построили в 1970 году, его площадь составляет более 3,8 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех внутренних помещений, благоустройство прилегающей территории, установку новой мебели и оборудования. Школу откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.