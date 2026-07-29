Оксана Самойлова объяснила, зачем ей дом за ₽2 млн в месяц

Бывшая супруга рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) Оксана Самойлова впервые подробно объяснила, почему она предпочитает снимать дом, а не жить в собственной недвижимости, пишет Super.

На шоу рэпера Басты (Василия Вакуленко) «Вопрос ребром» Оксана заявила, что аренда обходится ей примерно в ₽2 млн в месяц, хотя реальная сумма, по ее словам, чуть ниже той, что фигурирует в СМИ. Однако точные цифры Самойлова называть не стала.

Причиной такого выбора, отметила блогер, стала большая семья. У Самойловой четверо детей, а также родители, которые часто гостят у нее. Когда приезжает брат, свободных комнат уже не остается.

«Все дети хотят жить в комфорте, поэтому, если есть такая возможность, то да», — сказала Оксана.

В арендованном доме шесть спален, что, по ее словам, меньше, чем в особняке, который она строила вместе с Джиганом, — там было 13 комнат.

Напомним, что брак Самойловой и Джигана официально расторгнут 1 апреля 2026 года. После развода блогерша поблагодарила бывшего мужа за 17 лет совместной жизни и за четверых детей. Однако она также призналась, что в какой-то момент перестала чувствовать себя счастливой рядом с ним.

Ранее сообщалось, что дети Оксаны Самойловой и Джигана хотят познакомиться с обычной жизнью россиян.