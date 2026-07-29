Молитва без очереди: подать записку в храм Подмосковья теперь можно через интернет

В Егорьевске у прихожан появилась новая возможность передавать имена близких для церковного поминовения, не выходя из дома. Алексиевский храм запустил онлайн-форму, которая позволяет подавать записки о здравии и об упокоении через интернет. Услуга создана специально для тех, кто по состоянию здоровья, из-за плотного графика или по иным причинам не может лично посетить церковь. Все переданные имена будут помянуты священнослужителями во время богослужения, сообщил REGIONS.

Онлайн-форма максимально проста и интуитивно понятна. Прихожанину достаточно перейти по ссылке и заполнить несколько полей. В заявке необходимо указать тип записки — о здравии или об упокоении, — а затем перечислить имена крещеных родственников и близких в родительном падеже. Также потребуются контактные данные для получения отчета о том, что записка передана в алтарь. Для желающих доступны дополнительные опции: можно заказать сорокоуст или поставить свечку.

Кроме того, в форме предусмотрена возможность внести пожертвование через Систему быстрых платежей. Если у прихожанина нет технической возможности сделать это онлайн, сотрудники храма готовы помочь в личных сообщениях — достаточно обратиться к ним, и они разберутся с ситуацией.

Новый сервис уже получил положительные отзывы от прихожан, оценивших его удобство и доступность.

«Лежу в больнице в Москве. До этого каждые выходные ходила в храм, молилась и подавала записки. Сейчас такой возможности нет — рада, что приходят на выручку современные технологии», — отмечает жительница округа Ольга Леонидовна.

Стоит отметить, что подобная практика в Егорьевске не нова: ранее аналогичный онлайн-сервис был запущен в храме Александра Невского. Особенно востребованным он оказался в период ограничений, связанных с коронавирусом, когда личное посещение церквей было затруднено. Теперь же возможность подать записку дистанционно стала постоянной и доступна каждому.

«Онлайн‑подача записок — это не замена живой молитве в храме, а удобная возможность поддержать духовное единство, когда вы находитесь далеко или по состоянию здоровья не можете прийти лично», — отмечают в 1-е Егорьевском благочинии.

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