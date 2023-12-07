Золотой унитаз: Генпрокуратура завершила расследование дела начальника ГИБДД Ставрополья

Словосочетание «золотой унитаз» теперь у многих ассоциируется с экс-начальником ГИБДД Ставропольского края Алексеем Сафоновым, которого подозревают в коррупции и не только. Прокуратура РФ завершила расследование и передала материалы в суд для дальнейшего принятия решения, сообщает newstracker.ru .

Прокуратура приняла дело в работу в 2021 году. Следователи предполагают, что бывший начальник ГИБДД Ставрополья организовал преступную схему, в которой были задействованы и другие сотрудники автоинспекции. Грузовики могли проезжать по территории региона только за определенную плату. Деньги собирали со всех водителей, а потом делили между собой. Против других участников махинации также возбуждены уголовные дела.

Что касается Алексей Сафонова, то против него заведено одновременно три уголовных дела, в том числе и взяточничество. Во время обысков в его доме был найден унитаз из золота, что вызвало критику у многих россиян. Предполагается, что жил начальник регионального ГИБДД роскошно только за счет коррупционных средств.