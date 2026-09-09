Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с многоквартирным домом на улице Строительной в Междуреченске. Здание 1965 года постройки осталось без управляющей компании, а его жильцы жалуются на разрушающиеся конструкции, затопленный подвал, постоянную сырость и зловонный запах. Об этом пишет VSE42.RU .

Внимание федерального ведомства к проблемам кузбасского дома привлекли его обитатели, которые месяцами пытались достучаться до коммунальных служб. Входная группа здания постепенно рассыпается, подвальные помещения залиты водой, а из-за плесени и грибка в квартирах стоит тяжелый затхлый воздух. Однако ни одна организация не брала на себя обязательства по обслуживанию этого объекта.

Александр Бастрыкин, уже знакомый с этой историей, ранее ставил ее на контроль в центральном аппарате СК. Теперь региональное управление ведомства проводит процессуальную проверку, а собранные материалы приобщены к делу, возбужденному по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава СК требует оперативного доклада о результатах следственных действий и мерах, которые будут приняты для защиты прав жильцов.