Около 2,5 тыс. наклеек с QR-кодами для обратной связи разместили на билетном оборудовании ЦППК

Около 2,5 тыс. наклеек с QR-кодами разместили на билетном оборудовании ЦППК. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу компании.

QR-коды для обратной связи были размещены на билетных автоматах, валидаторах и терминалах печати предварительных проездных документов примерно на 300 станциях. С их помощью можно сообщить о работе конкретного устройства. К сообщению можно приложить фотографию.

«Мы очень внимательно относимся к обратной связи от пассажиров. Она помогает нам совершенствовать сервис, видеть, какие процессы можно сделать удобнее, и оперативно реагировать на возникающие ситуации. Это касается и работы оборудования на станциях: чем быстрее мы получаем информацию, тем раньше специалисты могут ее обработать и принять необходимые меры, — отметила директор по тарифам и маркетингу ЦППК Марина Щагина.

По ее словам, более 1,5 тыс. наклеек разместили на валидаторах, свыше 600 — на терминалах печати предварительных проездных документов, еще 300 — на билетных автоматах.

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