День чудотворцев 10 сентября: названы народные приметы и церковные традиции праздника

Православные христиане 10 сентября вспоминают праведную Анну Пророчицу и преподобного Савву Крыловецкого. В народном календаре этот день получил название Анны и Саввы Скирдников — в честь завершения вывоза сена с полей. Как напоминает aif.ru , церковь предлагает посвятить время труду и духовному развитию, избегая сватовства, пустых обещаний и печальных мыслей.

День памяти сразу двух святых — редкость, и 10 сентября объединяет два удивительных жизненных пути. Анна Пророчица — единственная женщина, удостоенная в Новом Завете этого звания. Овдовев после семи лет замужества, она посвятила себя посту и молитве, за что Господь наградил ее даром предвидения. В возрасте 84 лет она встретила младенца Иисуса в храме во время Сретения и первой возвестила людям о пришествии Мессии.

Савва Крыловецкий, напротив, выбрал путь отшельничества. Придя в Святогорский монастырь на Псковской земле, он быстро прославился добродетелью и чудотворениями. Однако слава тяготила его, и он ушел в глухую обитель на озере Крылец, где боролся с бесовскими искушениями силой молитвы. Там он возвел храм Иоанна Богослова и основал монастырь, который позже пользовался особым покровительством псковского князя. Супруга князя получила от Саввы исцеление от опасной болезни, а после кончины старца его мощи явили множество чудес.

В народе святых прозвали Скирдниками — в этот день завершали уборку последних стогов сена. Крестьяне верили: если убрать все скирды до заката, зима пройдет без проблем. Приметы на 10 сентября обещают: тепло — к долгой осени без заморозков, гроза — к теплой погоде, а желтые листья на березе — к урожаю опят. Дикие гуси, не спешащие на юг, предвещают позднюю зиму, а красный закат сулит ненастье.

Церковный устав 10 сентября не предписывает поста — разрешается накрывать пышный стол, печь пироги и приглашать гостей. Однако есть и строгие запреты. Сватовство и венчания в этот день не одобряются, не стоит женихам навещать родителей невесты, а мужьям — тещу. Женщинам рекомендуется посвятить время молитве и духовному чтению, а долгое любование своим отражением считается неблагочестивым. Лучше отказаться от дальних прогулок, не давать обещаний, которые сложно выполнить, и избегать злых мыслей и планов мести. Зато любой труд в этот день приветствуется — особенно сельскохозяйственный, и хорошо подготовленные сделки могут оказаться удачными.

Интересная деталь: на иконах Сретения Анну Пророчицу часто изображают как пожилую, немного сгорбленную женщину, стоящую за спиной Богородицы и указывающую рукой на Христа — так иконописцы передают ее пророческий дар и свидетельство о пришествии Спасителя.