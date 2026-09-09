У ведущего программы «Живая вода» Малоземова родились двойняшки

46-летний телеведущий Сергей Малоземов в третий раз стал отцом. 7 сентября его жена Елизавета родила двойняшек, сообщает VOICE.

Отмечается, что роды прошли в клиническом госпитале в Москве. Пара узнала, что только 20-30% двуплодных беременностей заканчиваются естественным родоразрешением, но они приняли смелое решение рожать без кесарева сечения.

Несмотря на сложности, роды прошли успешно. Девочки родились абсолютно доношенными на 39-й неделе. Вес одной малышки составил 3 кг, другой — 3,3 кг.

Малоземов, имеющий медицинское образование, присутствовал при родах и снял на видео момент появления дочек. Он рассказал, что имена для девочек были выбраны сознательно — Эра и Лира. Они короткие, начинаются на разные буквы, сочетаются друг с другом и не путаются. Телеведущий назвал произошедшее уникальным медицинским случаем.

Малоземов уже воспитывает двоих детей от первого брака— 16-летнего сына и 12-летнюю дочь. Его вторая супруга Елизавета — журналистка, которая работает над научно-популярными проектами и снимает сюжеты для программы «Живая еда».

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