Суд заставил приезжих рабочих ответить за разрушенную квартиру

Кузнецкий районный суд Новокузнецка обязал двух бывших иногородних рабочих выплатить по ₽41,6 тысячи каждый за ущерб, причиненный арендованной квартире. Компания-работодатель, снимавшая жилье для сотрудников, была вынуждена заплатить. Об этом пишет VSE42.RU .

История началась с того, что местная фирма арендовала квартиру для проживания своих приезжих специалистов. Двое работников заселились, но после увольнения и выезда оставили после себя настоящий погром. Собственник жилья при осмотре насчитал ущерб на сумму 83 247₽ — разбитая мебель, поврежденная отделка и прочие следы небрежного обращения превратили уютное гнездо в руины.

Работодатель, как ответственный арендатор, полностью покрыл убытки перед владельцем. Однако оставлять такое без последствий компания не стала: руководство направило бывшим сотрудникам письменную претензию с предложением возместить добровольно. Ответа не последовало — экс-работники предпочли сделать вид, что проблемы не существует.

Тогда компания обратилась в суд. Изучив акты осмотра, чеки и платежные документы, судьи пришли к однозначному выводу — вина лежит на бывших жильцах. Решение оказалось простым и симметричным: с каждого взыскано по 41 623,50₽. Пока постановление не вступило в законную силу, но у экс-сотрудников осталось не так много шансов избежать выплат.