Капремонт детского сада «Звездочка» в Долгопрудном завершится до конца года
В Долгопрудном уже на 90% отремонтировали детский сад «Звездочка»
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
Капитальный ремонт детского сада «Звездочка» в Долгопрудном завершится до конца года. Работы выполнены уже на 90%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Сейчас на площадке работают больше 110 человек, задействованы три единицы техники. Проводятся отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории, сборка мебели.
Здание 1980 года постройки расположено на улице Пацаева. Его площадь составляет 2,4 тыс. кв. метров. Завершить все ремонтные работы в учреждении планируется до конца текущего года.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел отремонтированную школу № 1 в Королеве.