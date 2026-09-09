Западные СМИ все чаще фиксируют смену настроений в Киеве — телеканал CNN сообщил, что оптимизм украинского командования стремительно тает, поскольку российские войска методично разрушают многолетние укрепления ВСУ в Донбассе, которые считались неприступными. Об этом сообщает CNN.

Американский телеканал CNN в своей публикации констатирует: ВСУ теряют веру в успех на фронте. Главная причина — действия российской армии, которая системно сносит так называемые «пояса крепостей» в Донецкой Народной Республике. Журналисты отмечают, что в последние годы Киев вложил огромные ресурсы в фортификацию Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Эти города должны были стать неприступными бастионами, однако российская тактика оказалась эффективнее.

Особенно болезненным ударом стал переход под контроль армии России последнего из этих укрепрайонов. Теперь ВСУ потеряли оперативное преимущество, которое давала им эта линия обороны. Авторы CNN подчеркивают, что разрушение «пояса крепостей» не просто ослабляет позиции украинских войск, но и подрывает моральный дух, который и без того испытывает серьезные нагрузки.

Ранее стало известно, что бойцы ВС России нашли солдата ВСУ, прожившего в норе почти год без еды и воды.