Врачи Домодедовской больницы спасли молодого мужчину с обширным инфарктом миокарда

Врачи кардиологического отделения Домодедовской больницы спасли молодого мужчину с обширным инфарктом миокарда. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 30 лет, который жаловался на жгучие боли за грудиной. На ЭКГ выявили обширный инфаркт миокарда, что грозило пациенту инвалидностью или даже летальным исходом.

Мужчину направили на коронарографию. Врачи провели экстренное стентирование и восстановили кровоток по артерии.

«Сейчас мы все чаще сталкиваемся со случаями сосудистых катастроф в молодом возрасте. К этому приводят курение, хронический стресс, сидячий образ жизни и лишний вес. Болезнь легче профилактировать, чем лечить», — подчеркнул кардиолог Никита Бараковский.

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