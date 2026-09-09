Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт с результатом около 44% голосов вынудила немецкий истеблишмент пересмотреть риторику в отношении Москвы. В комментарии RuNews24.ru политолог Елена Штульман назвала заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о готовности к диалогу с Россией попыткой «переобуться в воздухе» и важным сигналом для всей Европы, которая постепенно возвращается к прагматизму.

Еще несколько дней назад германский министр иностранных дел говорил о России в исключительно жестких тональностях, обвиняя Москву во враждебных действиях. Однако после триумфа АдГ риторика стремительно сменилась: Вадефуль публично заявил о готовности Европы к конструктивному диалогу с Владимиром Путиным. Штульман отмечает, что это не спонтанный разворот, а адаптация истеблишмента к настроениям избирателей. Сам МИД Германии еще 1 сентября подчеркивал, что текущее состояние отношений не отвечает интересам страны.

Уставшая от проблем Европа начала задавать вопрос: где в этой конструкции собственные интересы? Германия, остро ощутившая последствия разрыва связей с Россией, подает сигнал остальным — пора думать о себе. Штульман подчеркивает: для Берлина отношения с Москвой всегда имели прагматическое экономическое измерение — энергоресурсы, рынки, логистика. Речь не о дружбе, а о предсказуемых отношениях, которые выгоднее перманентной конфронтации. Тем более что США переводят украинский конфликт в переговорную логику.

Киев демонстрирует противоречие — заявляет о мире, но требует новых вооружений. Заявление Вадефуля — проявление возвращения европейского прагматизма. В европейской политике начинается борьба между старой моделью (солидарность выше национальных интересов) и новым запросом общества. Если традиционные партии не перехватят вопросы экономики, их заберут конкуренты.

Эксперт убеждена: происходящее — признак движения к многополярности. Европе нужен собственный полюс интересов, отдельный от киевского и без подчинения чужой повестке. Это жизнь по-взрослому.