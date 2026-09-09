Министр ЖКХ Подмосковья проверил ход модернизации объектов водоснабжения в Пушкинском округе

«В Пушкинском округе сейчас четыре водозаборных узла находятся в разной стадии готовности. До середины следующего года планируем завершить все работы по водоснабжению, после чего начнется масштабная модернизация канализационной системы», — рассказал министр.

На ВЗУ № 14 в пос. Правдинский работы выполнили на 83%. Проектная мощность объекта составляет 4,5 тыс. кубометров в сутки. В сентябре будет поставлено оборудование для автоматизированного управления станцией. К началу декабря ВЗУ запустят в работу.

На ВЗУ № 3 в микрорайоне Клязьма продолжаются закрытие теплового контура, отделка технических помещении, прокладка и обвязка наружных сетей, подготовка к установке локальных очистных сооружений. Ключевое оборудование планируется заменить до конца сентября.

В Заветах Ильича ведется реконструкция канализационного коллектора. Проектом предусмотрена перекладка 6,2 км трубопровода. На первом этапе проложено 174 из 1 090 метров, а также разработано 10 из 17 колодцев.

«(…) канализационно-насосная станция № 27. Ее все знают, это боль. Сейчас внештатные ситуации там локализованы, проведены аварийно-восстановительные работы, мы включили ее в госпрограмму. Капитальный ремонт станции стартует в начале следующего года и займет около двух лет», — также рассказал Григорьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.