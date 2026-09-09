Сотрудники МЧС провели урок безопасности для воспитанников спортивной школы «Багратион»

Сотрудники 61 ПСЧ ГУ МЧС России по Московской области и активисты Можайского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей провели урок безопасности для воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Багратион».

Ребятам рассказали, как устроен пожарный автомобиль, какое оборудование используется при ликвидации возгораний, в чем особенность боевой одежды огнеборцев. Дети смогли посидеть за рулем пожарного автомобиля, рассмотреть его оснащение.

Добровольцы провели практическое занятие по оказанию первой помощи пострадавшим. Также они рассказали о правилах использования первичных средств пожаротушения.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве после капремонта.