Грузия дала жесткий ответ на попытки Запада втянуть ее в новую конфронтацию с Москвой — председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что эскалация с Россией выгодна лишь третьим странам, но не его народу, и интересы Тбилиси стоят выше любых внешних давлений. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили четко обозначил позицию страны: ухудшение отношений с Россией не соответствует национальным интересам грузинского государства и народа. По его словам, возможно, такая эскалация нужна Германии или Литве, но не Грузии, и это не предмет для торга.

Политик подчеркнул, что в сентябре он планирует рабочий визит в страны Евросоюза, чтобы напрямую обсудить государственные задачи Грузии с представителями заинтересованных сторон. Это выглядит как попытка пресечь спекуляции и донести свою позицию до европейских партнеров без посредников.

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