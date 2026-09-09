Гора БАДов и мед: врач предупредила о бесполезных и опасных методах поддержки иммунитета

В преддверии сезона простуд нутрициолог и диетолог Ольга Жужгова в интервью perm.aif.ru разобрала пять самых распространенных ошибок при попытке укрепить иммунитет. Специалист предупредила: бесконтрольный прием добавок, жесткие диеты, экстремальное закаливание и надежда на мед не только не помогают, но и могут серьезно навредить здоровью. Единственный рабочий рецепт — дисциплина, сбалансированный рацион и здоровый сон.

С наступлением холодов многие начинают массово скупать витамины в аптеках, уверовав в магическую силу БАДов. Однако нутрициолог Ольга Жужгова предостерегает: большинство добавок не проходят строгих клинических испытаний, как лекарства, поэтому их эффективность часто не доказана. Бесконтрольный прием жирорастворимых витаминов A, D, E и K способен перегрузить печень, а регулярное употребление высоких доз витамина С вместо защиты увеличивает нагрузку на почки и риск аллергии. Цинк может сократить продолжительность простуды, если принять его в первые сутки, но исследований на этот счет немного. Что касается витамина D — его профилактические дозы нужны далеко не всем, а только беременным, пожилым и людям с остеопорозом.

Эксперт советует забыть о «горсти таблеток» и обратить внимание на тарелку. Витамин D легко получить из жирной рыбы (скумбрия, тунец, кета), икры, яичного желтка и сливочного масла. Осенью на столе должны быть сезонные яблоки, груши, перцы, кабачки и тыква. Главное правило — каждый прием пищи должен быть максимально разноцветным и включать белок, цельнозерновые, качественные жиры и пробиотики. Квашеная капуста, кимчи, чайный гриб и выдержанные сыры поддерживают кишечник — один из ключевых органов иммунной системы.

Вторая ошибка — исключение целых групп продуктов без медицинских показаний. Отказ от глютена, молочки или сахара ради здоровья часто оборачивается дефицитом белка, железа, кальция и витаминов группы B. Оправданы такие ограничения только при подтвержденных диагнозах — целиакии или аллергии.

Третий провал в борьбе за иммунитет — игнорирование образа жизни. Невозможно восполнить недосып и хронический стресс банкой БАДов. Регулярная умеренная физическая активность, полноценный сон и своевременная вакцинация дают организму реальный ресурс, снижая риски тяжелого течения инфекций.

Четвертая ошибка — экстремальные практики вроде ныряния в прорубь без подготовки или отказа от прививок в пользу сомнительных народных методов. Закаливание должно быть пошаговым, иначе вместо укрепления здоровья можно получить осложнения, вплоть до тяжелых последствий.

И наконец, пятое заблуждение — вера в мед как иммуностимулятор. Жужгова поясняет: мед не «включает» иммунитет, а является быстрым углеводом, состоящим из глюкозы и фруктозы. Его избыток ведет к набору веса и повышает риск инсулинорезистентности. Кроме того, мед — сильный аллерген из-за пыльцы, способный вызвать реакцию от крапивницы до отека Квинке. Эксперт напоминает: при нагревании выше 40–45 градусов полезные ферменты разрушаются, оставляя только сахар. Так что добавлять мед в кипяток — бессмысленно и даже вредно.