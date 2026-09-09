Единый день диспансеризации пройдет в субботу в Мытищинской больнице

Единый день диспансеризации пройдет в субботу, 12 сентября, в Мытищинской больнице. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Медосмотры будут проходить с 08:00 до 15:00. Программа включает в себя измерение роста и веса, артериального и глазного давления, анализы крови, консультации терапевта и гинеколога, ЭКГ и флюорографию.

В ЦМЗД пройдут мастер-классы по основам здорового образа жизни. Также там можно будет пройти биоимпедансометрию, денситометрию и спирометрию.

Обследоваться можно будет в поликлинике №1 на ул. Воровского, поликлинике № 2 на ул. Юбилейной, поликлинике № 3 на ул. Силикатной, поликлинике № 5 на ул. Веры Волошиной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел поликлинику на 1 тыс. посещений в Королеве.