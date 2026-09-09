Поэт Станислав Богуславский и его жена стали жертвами удара беспилотника

В Пермском крае 7 сентября произошла трагедия — беспилотник ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом. БПЛА влетел в здание, повредив 8 из 16 этажей. В квартирах выбило окна, а эпицентр удара пришелся на жилье четы Богуславских, сообщает perm.aif.ru.

60-летний поэт Станислав Богуславский погиб мгновенно. Его супруга Валентина была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Два дня врачи боролись за ее жизнь, но 9 сентября она скончалась.

Богуславский был известным поэтом, автором сборников «Книга из телефона» и «На воде не остается следов». Его друг Михаил вспоминает о его доброте и позитивном отношении к жизни.

Станислав работал шахтером в Воркуте, участвовал в строительстве Пермской ГРЭС, трудился на сухогрузе «Пермь» и ледоколе «Капитан Мелехов». Свое 60-летие он отметил на Эвересте.

Валентина Богуславская 30 лет проработала кондитером. У них остались взрослый сын, внук и внучка.

Ранее сообщалось, что в Белгороде из-за обстрела ВСУ погиб солист «Арт‑Академии» Кирилл Колиух.