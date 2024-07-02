Зоолог Ерофеева: напугавшие москвичей осы распространены в южных широтах

Зоолог Регина Ерофеева рассказала, что напугавшие москвичей гигантские осы не свойственны для данного региона, сообщает rostovgazeta.ru . Насекомые преимущественно проживают в южных широтах.

В социальных сетях в конце июня распространялись посты, в которых москвичи жаловались из-за нашествия больших ос. Длина тела насекомых достигала 4 см. Зоолог Регина Ерофеева отметила, что таких ос называют сколиями-гигантами. Они живут во многих регионах России, но горожане могут даже не замечать насекомых. Ранее ос данного вида можно было встретить преимущественно в южных регионах, но теперь они стали появляться и на северных.

Обычно насекомые выходят из зимовки равномерно. В Москве и Подмосковье в нынешнем году пришло резкое потепление, что и спровоцировало одновременное пробуждение гигантских ос. В регионах, где весна приходила плавно, периоды активности различных видов ос наступали размеренно.

«В Москве после холодов наступило довольное резкое потепление. Это и привело к всплеску всех видов ос, не только сколий гигантских», — рассказала RostovGazeta ростовский зоолог Регина Ерофеева.

Эксперты успокоили жителей Подмосковья. Гигантские осы — миролюбивые насекомые. Несмотря на свои размеры, они не будут нападать первыми. Для человека не несут угрозы.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье активизировались пушистые мухи жужжалы.