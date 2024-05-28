Пушистые мухи жужжалы активизировались в Подмосковье
Фото: [Commons.wikimedia.org / Fritz Geller-Grimm]
Пушистые мухи жужжалы активизировались в Подмосковье, рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Их можно встретить на полях и лесных опушках.
В Подмосковье обитает пять видов жужжал, занесенных в Красную книгу региона: жужжало малое, жужжало разноцветное, лохматка-приведение, печальница изменчивая и печальница угольная.
Некоторые виды внешне похожи на шмелей, но меньше в размерах и имеют однотонную окраску. У этих мух есть пара прямых крыльев, которыми они могут совершать до пятисот взмахов в секунду.
Имаго жужжал любят цветочный нектар и занимаются опылением цветов. Однако, личинки этих мух — злостные паразиты, которые поедают куколок и личинок других насекомых. Жужжалы могут нанести вред целым колониям пчел и ос.
«Несмотря на то, что некоторые представители животного царства являются паразитами, они выполняют важную роль в экосистеме, контролируя численность иных видов и являясь пищей для других», — напомнил глава министерства Тихон Фирсов.