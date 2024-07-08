Зоолог Ерофеева: опасный мотылек мог попасть в Ростовскую область из Украины

Зоолог Регина Ерофеева объяснила, как многоядный луговой мотылек мог оказаться на полях Ростовской области, сообщает rostovgazeta.ru . Опасность насекомого в том, что из-за своей чрезмерной прожорливости он съедает сельскохозяйственные культуры, чем наносит удар по развитию отрасли.

Самыми любимыми лакомствами мотылька считается подсолнечник и свекла, но он ест и все остальные растения. В советское время поля Ростовской области часто обрабатывали специальными средствами, поэтому до сих пор насекомые замечены не были. Раз вредитель снова замечен, значит необходимые меры профилактики не были выполнены своевременно.

«Он (прим. — мотылек) потихоньку переместился к нам из Калмыкии, Украины или даже более отдаленных европейских государств», — пояснила эксперт.

Личинки могли попасть через завезенные удобрения или семена. Также они могли оказаться в сельскохозяйственной технике, которая работала за пределами России. Насекомые не могут выжить на территории восточных и северных российских регионов из-за слишком влажного и холодного климата. Однако на юге страны они периодически появляются.

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