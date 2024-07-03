Подмосковный пенсионер чуть не лишился слуха из-за клеща в ухе

Врачи Видновской больницы спасли 75-летнего мужчину, который чуть не потерял слух из-за клеща в ухе, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент обратился к медикам с жалобами на боли и шум в правом ухе. В ходе обследования выяснилось, что на барабанной перепонке сидит клещ.

Вредителя извлекли под общей анестезией. Как рассказал врач-оториноларинголог Рауль Тен, сначала в слуховой проход мужчины залили перекись водорода, а затем закапали масло.

«Подождали, пока клещ погиб и его челюсти разжались, и аккуратно, стараясь не повредить барабанную перепонку, извлекли насекомое при помощи штыковидного пинцета», — отметил специалист.

Клещ не успел нанести вред слуху пенсионера. Мужчину уже выписали.

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