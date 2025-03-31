Шакалы, лисы и крысы в городах РФ: эксперт предупредил о последствиях эвтаназии

Руководитель крупного приюта в Ростовской области Илья Нурутдинов высказал мнение, что эвтаназия бездомных собак и кошек негативно отразится на безопасности и комфорте горожан, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт рассказал, что в населенные пункты начнут заходить дикие животные. По его данным, в Ростовской области вблизи городов проживает большое количество лис. Иногда они подходят слишком близко к жилым районам. Илья Нурутдинов рассказал, что недавно был в Батайске. В город заходят шакалы. Одного из хищников помогал ловить руководитель приюта. Кроме того, в регионе проживают волки.

«Скорее всего, будет катастрофа в том плане, что расплодятся крысы, в города начнут заходить дикие животные, такие как шакалы», — рассказал руководитель крупного приюта в Ростовской области Илья Нурутдинов.

Эксперт Нурутдинов уверен, что эвтаназия не поможет решить проблему с бездомными животными. Даже если отловить всех зверей и лишить их жизни, недобропорядочные россияне будут продолжать выбрасывать на улицу своих питомцев. Собеседник RostovGazeta считает, что необходимо ввести строгие меры наказания для безответственных владельцев домашних животных. По его мнению, это станет самой эффективной мерой в борьбе с уличными собаками и кошками.

Ранее сообщалось, что многие кировские депутаты выступили против эвтаназии бездомных животных.