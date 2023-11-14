Зоолог Ерофеева предупредила о возможном нашествии тараканов в зимний период времени

Ростовский зоолог Регина Ерофеева рассказала, что тараканы - это насекомые, которые любят тепло. В зимний период времени они будут стараться переселяться в квартиры россиян, сообщает rostovgazeta.ru .

Причем, если в помещении провели обработку специальными растворами и насекомые покинули здание, они могут вернуться туда же после похолодания на улице. Тараканы хорошо размножаются в благоприятных условиях, в частности, в теплых квартирах.

«Из-за того, что на улице становится холодно, а в домах работает отопление, образуется благоприятная для тараканов влажная и теплая среда. В таких условиях они очень активно размножаются», — предупреждает зоолог.

Недавно жители Ростова стали свидетелями, как в одном из банкоматов, расположенном на центральной улице города, было обнаружено много тараканов. Горожане были возмущены. Зоолог Регина Ерофеева не удивилась выбору насекомых. В банкоматах установлено много различных электрических проводов и схем, которые излучают тепло. К тому же в устройство легко пробраться из-за наличия различных щелей.

Ранее сообщалось, как россияне обнаруживают тараканов в сдобной выпечки из магазинов.