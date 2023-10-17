Жительнице Ноябрьска попался таракан в магазинной выпечке

Иногда времени или желания приготовить что-то совсем нет, а голод неминуемо подступает все ближе. В таком случае люди часто прибегают к быстрым перекусам, и булочки в этом плане довольно востребованы.

Казалось бы, сбалансированным приемом пищи это не назовешь, но в Ноябрьске все оказалось несколько иначе. Местная жительница вместе с углеводами чуть не отведала белка. В магазинной выпечке ей попался таракан, о чем женщина рассказала в одном из местных пабликов.

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», также ссылаясь на слова ноябрянки, в торговом зале якобы нарушены условия хранения товаров, а сроки изготовления и информация о составе и вовсе отсутствует у выпечки, которая лежала в открытом виде на витрине. Именно поэтому женщина призвала Роспотребнадзор провести проверку.