Академик Онищенко перечислил переносимые комарами и клещами вирусы

На территории нашей страны было зафиксировано почти 50 новых видов вирусов, переносчиками которых являются комары, и еще 14 новых вирусов, передающихся от клещей. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, вирусы были обнаружены давно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что в каждом клеще можно найти почти до 30 вирусов, однако опасными являются всего два из них — боррелиоз и энцефалит.

По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, комары всегда были переносчиками вирусов. Отдельно следует отметить малярию, хотя она не относится к вирусам. Это простейшее, одно из пяти видов простейших из рода Plasmodium, то есть это уже клетка и находится на высшей стадии развития после бактерий и вирусов.

Он уточнил, что исследователями годами собираются целые коллекции патогенных вирусов, которые вызывают заболевания, и против них следует вырабатывать вакцины и антибиотики, противовирусные препараты. Однако вся отечественная лабораторная сеть на сегодняшний день настроена на известные вирусы, и научные изыскания в рамках прикладной медицины не дают больших результатов, они появляются лишь после эпидемий.