Зоолог Тихонов: Причина африканской чумы свиней – иностранные инфицированные корма
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Причины вспышки АЧС в Ростовской области можно точно установить после проведения лабораторных анализов. Зоолог ЮФУ Алексей Тихонов поделился предварительной версией инцидента, сообщает rostovgazeta.ru.
Эксперт рассказал, что африканская чума свиней – заболевание, которое очень быстро распространяется. Возможно, оно пришло из соседних регионов, куда изначально попало через корма для животных.
Месторождение инфекции – это Северная Африка, Израиль и Турция. В Россию же заболевание приходит через корма, которые транспортируют из вышеуказанных стран.
Эксперт отметил, что глобальной проблемы на данный момент нет. Отечественные фермеры давно научились бороться с распространением заболевания. Рынок страдает в любом случае, но из-за дополнительных расходов.