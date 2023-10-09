Зоолог Тихонов: Причина африканской чумы свиней – иностранные инфицированные корма

Причины вспышки АЧС в Ростовской области можно точно установить после проведения лабораторных анализов. Зоолог ЮФУ Алексей Тихонов поделился предварительной версией инцидента, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт рассказал, что африканская чума свиней – заболевание, которое очень быстро распространяется. Возможно, оно пришло из соседних регионов, куда изначально попало через корма для животных.

Месторождение инфекции – это Северная Африка, Израиль и Турция. В Россию же заболевание приходит через корма, которые транспортируют из вышеуказанных стран.

Эксперт отметил, что глобальной проблемы на данный момент нет. Отечественные фермеры давно научились бороться с распространением заболевания. Рынок страдает в любом случае, но из-за дополнительных расходов.