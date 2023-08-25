Зоолог Тихонов рассказал огородникам, как спасти урожай от слизней

Жители Ростовской области массово сообщают о нашествии слизней, которые съедают культуры в огородах горожан, пишет издание «RostovGazeta». Зоолог ЮФУ Алексей Тихонов поделился мнением, как можно спасти урожай.

Пользователи социальных сетей также рассказывали о присутствии большого количества улиток в своих огородах. Эксперт не понимает, почему жители Ростовской области были настолько обеспокоены появлением слизней. Насекомые всегда обитали в регионе. В какой-то год их было больше, в какой-то меньше. Действительно, насекомые наносят урон урожаю на разных стадиях: в период выращивания рассады и созревания плодов.

Среди экспертов есть мнение, что насекомых предпочитают употреблять в пищу ежи. Недавно в одном из дворов Ростова было обнаружено целое семейство ежей, но эксперт считает, что это единичный случай.

«Привлечь ежей на огороды в Ростовской области вряд ли получится. Сейчас численность ежей в регионе потихоньку уменьшается. Ушастый еж и вовсе ушел в Красную книгу. Поэтому ежи вряд ли помогут справиться со слизнями в огородах», - считает зоолог ЮФУ Алексей Тихонов

Зоолог ЮФУ Алексей Тихонов отметил, что специализированных препаратов для устранения насекомых нет. Огородникам рекомендовано пользоваться старым народным методом. Собирать насекомых вручную и позже самостоятельно ликвидировать.