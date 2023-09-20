Звезда шоу Андрея Малахова Семин рассказал о роли русской культуры в современном обществе

Известный баянист и заслуженный артист России Валерий Семин высказал мнение, что определенный период времени русская культура была немодной, пишет интернет-издание « Абзац ». Также он поделился информацией, как выступает для военных СВО, но старается не придавать этому огласки.

Основная причина, почему русская культура оставалась недооцененной, - это федеральные каналы, которые не были заинтересованы в ее популяризации. Сейчас же звезды шоу-бизнеса стараются восполнить этот пробел, но это не всегда уместно.

«Не модно было российское. Не круто и не модно. А сейчас так смешно выглядит, когда куча наших «звёзд» переобуваются, переодеваются, сарафаны надевают или программы оформляют с хохломой», — рассказал баянист Валерий Семин.

В интервью Игорю Кольке для проекта «Так сказать» баянист Валерий Семин также напомнил, как люди соблюдали русские традиции: собирались за большим столом, готовили традиционные блюда. Гармонь всегда помогала россиянам пережить свою боль и преодолеть самые трудные времена. Семин исполнил несколько трогательных композиций.

Также народный артист рассказал, как посещает госпитали, где дает концерты для раненых военнослужащих СВО. На встречи приходят не только бойцы, но и сотрудники медицинских учреждений.

«У бойцов, которые пришли с поля боя, взгляд в начале концерта немножко острый, настороженный. Проходит какое-то время и народ поёт, потому что происходит выброс плохой энергии. Всё равно надо жить, в любой ситуации оставаться верным. Надо жить, и гармонь в этом помогает», - отмечает в общении с корреспондентом издания «Абзац» артист Валерий Семин

В период афганской кампании Валерий Семин также выступал перед военнослужащими, будучи тогда армейцем. В 1986 году отправился на гастроли по Афганистану. В тот период времени Семин был солистом ансамбля «Красная звезда», который пользовался популярностью.