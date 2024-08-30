Звезду шоу «Танцы со звездами» из РФ задержали в США по подозрению в домашнем насилии

В документах тюрьмы калифорнийского округа Напа указано, что танцора подозревают в домашнем насилии. В США можно привлечь человека к ответственности, если он нанес травмы супругу, сожителю или ребенку того, кто подал заявление в полицию. В рамках данной статьи против Чигвинцева возбудили дело. Имя обвинителя или пострадавшего не указано.

В полиции телеканалу подтвердили факт задержания Чигвинцева. Он не оказывал сопротивление. Танцора поместили в местную тюрьму. Мужчина воспользовался своим правом внести залог в размере $25 тыс. Чигвинцева отпустили.

Артем Чигвинцев и его супруга, бывшая участница рестлинговых боев Никки Гарсии, недавно отпраздновали два года со дня бракосочетания. Супруги воспитывают четырехлетнего сына. Уроженец Ижевска Чигвинцев переехал в США в 2023 году. Особую популярность получил, участвуя в американском проекте «Танцы со звездами». Его приглашали на 12 сезонов шоу.

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