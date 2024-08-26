В Еврокомиссии прокомментировали задержание Павла Дурова

В Еврокомиссии заявили, что арест Павла Дурова является частным делом Франции, сообщил Telegram-канал Ньюсач/Двач.

Павла Дурова задержали во Франции 24 августа около 21:00. Создатель мессенджера Telegram прибыл в аэропорт «Ле-Бурже» из Азербайджана на личном самолете.

В правоохранительных органах Франции заявляют, что Дуров является соучастником множества преступлений, таких как оборот наркотиков и мошенничество, и связывают это с недостаточной модерацией в мессенджере.

В Еврокомиссии данные действия правоохранительных органов назвали частным делом Франции.

Ранее спецназовец Щепетнов заявил, что задержание Дурова может негативно сказаться на ходе СВО.