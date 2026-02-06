Звуковая загадка Солнечногорска: почему жители массово жалуются на одинаковые странные шумы по ночам

В Солнечногорске среди жителей набирает популярность обсуждение загадочного ночного явления. Люди сообщают, что из стен и перекрытий соседних квартир регулярно раздаются специфические звуки, похожие на перекатывание металлических предметов по бетонному полу, сообщил REGIONS.

Внезапные и необъяснимые шумы не только нарушают ночной покой, но и вызывают беспокойство у значительной части горожан.

«Я не понимаю, зачем этим заниматься по ночам, и какой в этом смысл вообще? Иногда кажется, что соседи пылесосят слишком громко, но звук такой, будто катают металлические шары. Для уборки ведь можно выбрать и другое время», — поделилась своим мнением местная жительница Анастасия.

Для прояснения ситуации был привлечен специалист-строитель Сергей Никифоров из частной подрядной организации, ведущей работы в Солнечногорском районе. По его профессиональному мнению, источником звуков в большинстве случаев являются не соседи, а физические процессы, происходящие в конструкциях самого здания.

Эксперт акцентировал внимание на том, что данные акустические явления не представляют угрозы целостности несущих конструкций и не свидетельствуют о дефектах, способных привести к обрушению.

«Никто специально не катает шары по полу. Такой звук возникает из-за особенностей конструкции домов. Днем арматура в стенах нагревается и немного деформируется, а ночью, когда температура падает, она возвращается в исходное положение. В этот момент и раздается характерный металлический звук, который многие принимают за перекатывающиеся шары», — пояснил Никифоров.

Тем не менее, если источником беспокойства все же является человеческий фактор — например, регулярные ночные уборки, ремонт или громкая бытовая техника — жильцам следует помнить о действующем в Московской области законодательстве, регламентирующем соблюдение тишины в ночное время. В случае систематических нарушений граждане имеют полное право обратиться с заявлением в правоохранительные органы для разрешения конфликта.

