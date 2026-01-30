Омбудсмен Подмосковья рассказала о требованиях по обеспечению тишины во время ремонта

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала о требованиях по обеспечению тишины во время ремонта в квартире. С таким вопросом обратилась жительница Подмосковья. Женщина рассказала, что ее соседи в течение нескольких месяцев делают ремонт в своей квартире.

По словам Фаевской, в Подмосковье требования по обеспечению тишины и покоя граждан установлены законом «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области». Его положения распространяются на квартиры, дома, помещения социальных учреждений, территории ведения гражданами садоводства и огородничества

для собственных нужд.

Относительно ремонтных работ в МКД устанавливаются ограничения в зависимости от момента ввода дома в эксплуатацию. В отношении новостройки до истечения шести месяцев со дня постановки дома на кадастровый учет проведение шумных ремонтных работ не допускается в рабочие дни с 21:00 минут до 08:00 минут, а также с 13:00 до 15:00, в выходные дни с 22:00 до 10:00, а также с 13:00 до 15:00. По истечении шести месяцев со дня постановки дома на учет период тишины при проведении ремонтных работ увеличивается в рабочие дни с 19:00 до 09:00, а также

с 13:00 до 15:00, в субботу с 19:00 до 10:00, а также с 13:00 до 15:00 минут, в воскресенье и нерабочие праздничные дни – круглосуточно.

За нарушение тишины и покоя в указанное время грозит предупреждение

или штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей. За повторное нарушение грозит штраф в большем размере.

