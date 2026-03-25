10 лет помощи: фонд «Шагаем вместе» провел юбилейный турнир по адаптивному хоккею «Йети приглашает друзей» в Красногорск

Благотворительный фонд «Шагаем вместе» отметил свой десятилетний юбилей масштабным турниром по адаптивному хоккею «Йети приглашает друзей». Мероприятие прошло на «Красногорск-Арене» им. Владимира Петрова. 10 лет фонд помогает детям с особенностями здоровья, в том числе создает условия для их занятий спортом и социализации.

Турнир проводится в четвертый раз и давно стал доброй традицией. В этом году он объединил четыре команды из разных городов. Красногорский «Зенит» выступил хозяином льда. К нему присоединились московский «Мустанг», тамбовский «Титан» и команда «Йети». За два дня соревнований зрители увидели шесть захватывающих матчей.

На церемонии открытия начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск Александр Занин тепло поприветствовал участников.

«Четвертый раз мы с вами здесь встречаемся. Желаю всем ярких побед, скользкого льда и восхитительных эмоций. Я предлагаю дать старт этому турниру», — отметил он.

Турнир стал значимым событием не только для спортсменов, но и для всего города. Организаторы отметили, что адаптивный хоккей дает возможность детям с особенностями здоровья почувствовать себя частью команды, поверить в свои силы и получить радость от движения.