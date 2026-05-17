Социальная пенсия в РФ за десять лет выросла почти на 8 тысяч рублей

За последние десять лет средний размер социальной пенсии в Российской Федерации увеличился вдвое, достигнув отметки в 16,5 тысячи рублей.

К такому выводу пришли специалисты, изучившие официальные данные, которые были проанализированы информационным агентством ТАСС. В двух субъектах страны зафиксирован исторический максимум: ежемесячные выплаты неработающим пожилым гражданам впервые превысили 40 тысяч рублей.

Согласно сведениям Социального фонда, в апреле 2026 года средняя социальная пенсия составляла 16 583 рубля. Для сравнения: в апреле 2016 года этот же показатель равнялся 8 634 рублям. Таким образом, за десять лет выплата выросла почти на 8 тысяч рублей, отмечается в отчете.

