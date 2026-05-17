На следующей неделе Москву накроет 31-градусная жара

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости заявил, что в Москве на следующей неделе столбики термометров могут подняться до 31 градуса.

Отвечая на вопрос журналистов о погодных условиях, эксперт уточнил: в пределах Садового кольца, в центральной части города, воздух прогреется до 30–31 градуса. Шувалов назвал такую погоду «очень жаркой» — на 8–9 градусов выше климатической нормы и даже выше средних июльских значений.

По словам метеоролога, жара сохранится с понедельника по четверг включительно.

Ранее сообщалось о том, что мощные грозы подойдут к столичному региону к вечеру воскресенья.