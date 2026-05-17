«Никто не хотел это есть». Южная Корея откажется от собачьего мяса

С 2027 года в Южной Кореи введут запрет на использование мяса собак в пищевых целях. О данном решении 16 мая проинформировало национальное министерство сельского хозяйства через официальный портал ведомства.

Ограничительные меры распространяются на все этапы: от выведения пород и выращивания животных до реализации туш на рынках. Государство уже активно сокращает данный сегмент экономики. Согласно служебным сведениям, прекратили функционирование 1265 фермерских хозяйств из 1535 — это приблизительно 82% от общего числа.

Оставшимся предприятиям предписано завершить деятельность до окончания 2026 года. Параллельно будет ужесточен надзор: инспекционные мероприятия организуют как на работающих объектах, так и на ранее закрытых площадках для пресечения нелегального разведения.

Данный шаг стал реализацией одного из предвыборных обещаний президента Юн Сок Ель.

За последние несколько лет популярность употребления собачьего мяса в республике значительно упала, особенно среди молодого поколения. Указанная традиция длительное время подвергалась критике со стороны защитников прав животных как внутри страны, так и за ее пределами.

Ранее россиянин рассказал, чем пахнет Северная Корея.