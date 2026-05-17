Названы запреты и традиции дня 17 мая 2026 года: почему берегут ложки и боятся сплетен

17 мая 2026 года верующие вспоминают святую Пелагею Тарсийскую. В народной традиции ее прозвали Пелагеей-Заступницей, а саму дату также именовали Баклушниковым днем. Такое название возникло неслучайно: именно в это время на Руси было принято начинать заготовку деревянных ложек — бить так называемые баклуши.

С точки зрения церковного календаря, 17 мая приходится на 6-ю неделю после Пасхи, которая носит название Недели о слепом (воспоминание исцеления Иисусом Христом слепорожденного).

Что запрещено делать 17 мая 2026 года

В этот день следует соблюдать осторожность с открытым огнем и колюще-режущими предметами — существует высокий риск получения травмы. Не рекомендуется подстригать ногти. Также под строгим запретом находятся сплетни и распространение слухов. Крайне нежелательно грубить окружающим.

Что можно и нужно делать 17 мая 2026 года

В Баклушников день принято вручать близким небольшие подарки. Особенно уместными считаются расписные ложки — символ народной традиции этого праздника. Хорошо приготовить угощение и порадовать им родных и знакомых после богослужения. Очень важно оказать посильную помощь тем, кто в ней нуждается, а также подать милостыню. Вечер желательно провести в кругу семьи и самых близких людей.

