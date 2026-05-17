«Ловушка для забывчивых». Без счетчика за холодную воду придется платить в три раза больше

С конца прошлого года в России начал действовать обновленный механизм расчета стоимости холодного водоснабжения для граждан без индивидуальных приборов учета. Соответствующее постановление правительства № 1871 повысило корректирующий множитель с 1,5 до 3.

О данном изменении в интервью агентству «Прайм» рассказал Дмитрий Бондарь, позиционирующий себя как специалист в жилищно-коммунальной сфере и общественный деятель.

«Без счетчика итоговая сумма за холодную воду может быть в три раза выше стандартного норматива. Повышенный норматив касается лишь холодной воды», — прокомментировал Бондарь.

По его словам, увеличение платежной нагрузки затронет три категории собственников: тех, кто при технически реализуемой возможности не смонтировал измерительное оборудование; граждан, пропустивших сроки государственной поверки устройств; а также лиц, чьи счетчики вышли из строя, либо владельцев, не передававших контрольные показания более трех месяцев подряд.

Чтобы не переплачивать, эксперт советует получить официальный документ — акт о невозможности установки прибора учета, если монтаж действительно неосуществим по техническим причинам. Дополнительно он рекомендует сверять данные о своих приборах в государственной информационной системе ЖКХ и регулярно направлять актуальные показания через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Соблюдение этих правил позволяет оплачивать только реально израсходованный объем ресурса.

