«Они совсем другие». Ученый назвал 4 вида инопланетян после крушений НЛО

В Соединенных Штатах зафиксировали четыре разные категории внеземных форм жизни по итогам анализа инцидентов с падением неопознанных летающих объектов. Об этом сообщает со ссылкой на исследователя Хэла Путхоффа New York Post.

«Люди, которые участвовали в операциях по извлечению, говорили, что существует как минимум четыре типа. Четыре отдельных типа», — заявил доктор.

Путхофф пояснил, что лично не имел непосредственного доступа к образцам внеземной природы. Вместе с тем он выразил доверие источникам, с которыми поддерживал коммуникацию.

Ранее сообщалось о том, что уфологи связали старую усадьбу в Великобритании с файлами об НЛО.