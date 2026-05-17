«Кровавая разборка на яйцах». 16 мигрантов арестованы после массовой драки на птицефабрике

Суд в Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу 16 человек — фигурантов дела о крупной потасовке, произошедшей на территории птицефабрики «Синявинская», расположенной в Ленинградской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебных инстанций Северной столицы.

В официальном сообщении говорится, что 16 лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца после драки 12 мая на территории птицефабрики АО «Синявинская». В общей сложности Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел 28 материалов об избрании мер пресечения.

Всем задержанным инкриминируют совершение деяния по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Еще в 12 случаях судебная инстанция отклонила ходатайства следствия, посчитав, что правоохранители не предоставили убедительных доказательств причастности этих лиц к инциденту.

Массовая стычка произошла 12 мая в поселке Приладожском на территории птицефабрики. В результате происшествия пострадали более 20 граждан, причем семеро из них получили травмы, расцененные медиками как тяжелые. Всего в конфликте участвовало свыше 60 человек. Ранее в пресс-службе регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу сообщили ТАСС, что случившееся никак не отразилось на производственных мощностях предприятия — оно продолжало функционировать в обычном режиме.

