«Индекс пепперони». У здания Пентагона зафиксирован гигантский рост заказов пиццы

Согласно данным сервиса Pentagon Pizza Index (PPI), 17 мая рестораны, расположенные в непосредственной близости от здания Министерства обороны США (Пентагон), фиксируют заметный рост заказов на доставку пиццы.

На веб-странице индекса уточняется: «DEFCON 4. Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение».

Аналитика показывает, что одно из заведений общепита получило на 250% больше заявок на доставку по сравнению с обычным уровнем. Еще в нескольких пиццериях объем заказов вырос в два раза (100%).

Ранее сообщалось о том, что глава Пентагона раскрыл цель поездок американских военных на Украину.