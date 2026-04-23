Сжег цену небольшой квартиры: раскрыто, во что превращается машина за ₽2 млн спустя 5 лет

Автомобиль за 2 миллиона рублей через 3–5 лет эксплуатации превращается в 1,2–1,3 миллиона даже при идеальном состоянии. Только на перепродаже владелец теряет 700-800 тысяч, не считая страховок, налогов, техобслуживания и парковок. Автоэксперт Алексей Егоров объяснил корреспондентам REGIONS , почему личная машина перестала быть капиталом и превратилась в дорогой сервис комфорта.

По словам Егорова, самая крупная статья расходов — амортизация, которую большинство владельцев попросту игнорирует. Автомобиль дешевеет каждый день, но водители замечают это только в момент продажи. Если честно заложить в калькулятор разницу между ценой покупки и продажи, результат шокирует: любимый актив за несколько лет сжигает сумму, сопоставимую со стоимостью небольшой квартиры в регионе.

Отдельная финансовая ловушка — покупка в кредит. Человек платит проценты банку за вещь, которая одновременно теряет в цене. В пересчете на год владения многие выходят на 150–250 тысяч рублей только по двум статьям: утрата стоимости плюс кредитные платежи. И это еще без учета топлива и ремонтов.

К невидимой амортизации добавляется постоянный денежный отток, который растянут на год и оттого кажется безобидным. Плановое техобслуживание, сезонная смена резины, расходники, мелкие и крупные ремонты после дорожных ям и реагентов. ОСАГО и каско, транспортный налог. Платные парковки у дома и работы. Штрафы с камер и за неправильную парковку.

Егоров приводит примерные цифры для массового городского автомобиля. Обслуживание и ремонты легко вытягивают 50–150 тысяч рублей в год. Страховки и налоги добавляют еще десятки тысяч. Парковка в крупных городах и штрафы добивают картину. Если сложить все это, прибавить амортизацию и разделить на месяцы владения, полная стоимость для обычного владельца без роскоши и тюнинга стабильно составляет 15–25 тысяч рублей в месяц.

«В этот момент становится видно главное: машина — не актив и не накопление, а дорогой сервис комфорта. Вопрос не в том, нужна ли она вообще, а в том, осознаете ли вы настоящую цену этой привычки», — подчеркнул автоэксперт.

Те, кто продолжает считать автомобиль капиталом, просто не заглядывали в калькулятор с холодной головой. А цифры, как показывает практика, не врут.

